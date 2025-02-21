في المغرب.. العثور على مخبأ سري لتنظيم "داعش"

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أعلنت السلطات الأمنية في المغرب الخميس، العثور على مخبأ جبلي مخصص للدعم اللوجيستي بالأسلحة والذخيرة، يعود لأفراد خلية داعشية جرى تفكيكها الأسبوع الجاري.وقالت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في بيان، إنه "جرى العثور على هذا المخبأ بمنطقة بودنيب على الحدود الشرقية للمملكة وبداخله سلاحان اثنان من فئة كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتان ناريتان، و10 مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن "هذه الأسلحة والذخيرة النارية التي جرى العثور عليها مدفونة في مكان منزوٍ أسفل المرتفع الصخري، كانت ملفوفة في أكياس بلاستيكية وجرائد ورقية منشورة بدولة مالي، من بينها أسبوعيات ورقية صادرة بتاريخ 27 كانون الثاني 2025".وخلص إلى أن "الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل".وكانت السلطات الأمنية في المغرب أعلنت في وقت سابق، إحباط مخطط بتكليف مباشر من قيادي بارز في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل الأفريقي؛ لاستهداف عناصر "القوة العمومية" ومنشآت أمنية واقتصادية حساسة ومصالح أجنبية، بالإضافة إلى إشعال الحرائق في الغابات. (المغرب)وقالت المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في بيان الأربعاء، إن "عملية أمنية نفذت بشكل متزامن في عدة مدن أسفرت عن توقيف 12 متطرفا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاما، بايعوا تنظيم داعش المتشدد وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ أعمال إرهابية خطيرة".وأوضح البيان، أن "العملية الأمنية أسفرت عن ضبط عبوات ناسفة تحتوي على مسامير ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات موصولة بأنابيب وأسلاك كهربائية متصلة جميعها بأجهزة هواتف محمولة لاستخدامها بالتفجير عن بعد، بالإضافة إلى مخططات تحتوي على رصد دقيق لبعض المواقع والمنشآت المستهدفة".أخبار ذات علاقةوبحسب المعلومات الاستخباراتية التي تضمنها البيان، فإن أعضاء الخلية كانوا يرتبطون بمسؤول "العمليات الخارجية" بتنظيم داعش في الساحل الأفريقي المكلف بملف تدويل "الإرهاب" خارج منطقة الساحل، الذي أشرف على عمليات التمويل المالي وتوفير الدعم اللوجستي، فضلا عن تزويد أعضاء الخلية بالمحتويات الرقمية التي توضح كيفية التنفيذ المادي للعمليات.