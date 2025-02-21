نصيحة لزيلينسكي: غادر إلى فرنسا على الفور

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يفتقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المؤيدين داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع تدهور علاقتهما بشكل يُهدّد مكانة كييف في محادثات السلام مع روسيا.وكشف مصدر مطلع على المناقشات داخل البيت الأبيض بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية، إن الخلافات بين الرئيس الأميركي وزيلينسكي لا تُشكّل مفاجأة، فالإدارة الأميركية تدرك منذ أشهر ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة في أوكرانيا، وسط انتشار واسع لمناهضة زيلينسكي داخل الجناح الغربي في البيت الأبيض.وأوضح المصدر بحسب صحيفة "نيويورك بوست" أن أفضل حلّ لزيلينسكي والعالم هو أن يغادر إلى فرنسا على الفور".وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة: "مثل البابا، أنا لست من المعجبين بقرار حظر الكنائس"، في إشارة إلى قانون أصدره زيلينسكي في أب الماضي، حظر بموجبه عمل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو.كما ذكر مسؤولون أن الحزب الجمهوري "منقسم بشدة بشأن أوكرانيا". (الامارات 24)