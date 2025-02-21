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"قنبلة تدميرية" بحوزة إسرائيل.. ماذا نعرف عن "MK84"؟

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:00
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يوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وصول شحنة قنابل "MK-84" من الولايات المتحدة، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بإرسالها، عقب تعليقها من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، العام الماضي.
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وفي ما يلي معلومات عن خصائص قنبلة "MK84" التدميرية، التي وضعها ترامب في خدمة إسرائيل:
 
1- تعرف قنبلة "MK-84" باسم "المطرقة"، بسب قوتها، وكانت قد دخلت الخدمة خلال حرب فيتنام
 
 
2- تعد ثالث أكبر قنبلة في المخزون الأميركي من حيث الوزن (907 كيلوغرامات)
 
3- دخلت الخدمة خلال حرب فيتنام وأصبح من الشائع إسقاطها كقنبلة ثقيلة غير موجهة
 
4- أكبر سلاح في سلسلة "مارك 80" الأميركية
 
5- قادرة على تشكيل حفرة بعرض 50 قدماً (15 متراً) وعمق 36 قدماً (11 متراً) اعتماداً على ارتفاع السقوط
 
6- يمكن أن تخترق ما يصل إلى 15 بوصة (38 سم) من المعدن أو 11 قدماً (3.4 أمتاراً) من الخرسانة
 
7- تتسبب في حطام مميت في دائرة نصف قطرها 400 ياردة (370 متراً)
 
8- تحتوي على رؤوس حربية
 
9- تصنف على أنها "قنبلة غبية"
 
(الخليج أونلاين)
 
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