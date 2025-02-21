قال رئيس مكتب المستشار الاتحادي ووزير المهام الخاصة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فولفغانغ شميدت، إن ألمانيا هي الدولة الأوروبية التي قدمت أكبر مساعدة لكييف.

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وأكد شميدت أن برلين أنفقت ما يقارب 40 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، وأضاف: "ألمانيا هي الدولة الأوروبية التي قدمت لكييف أكبر قدر من المساعدة. عندما بدأت الحرب، لم تكن لدينا صناعة دفاعية كبيرة بما يكفي لتلبية الاحتياجات".



وفي تصريح له عبر صحيفة "باييس" الإسبانية، قال شميدت: "حتى بالنسبة لدولة غنية مثل ألمانيا، فإن جذب مثل هذه المبالغ يمثل تحدياً خطيراً. لم يكن هناك إجماع في الائتلاف الحكومي بشأن إمكانية استخدام قروض جديدة لدعم أوكرانيا".

وبحسب الوزير، فإن مهمة برلين كانت ولا تزال ضمان دعم السكان لتقديم المساعدة إلى كييف، وختم: "كانت هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام.. انتقدتنا وسائل الإعلام لعدم تزويدنا كييف بما يكفي من الأسلحة، في حين اتهمنا ما يقرب من نصف السكان، وخاصة في شرق ألمانيا، بالمساعدة في إطالة أمد الحرب". (روسيا اليوم)