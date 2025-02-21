تركيا تشنّ حملة أمنيّة واسعة على سلسلة مطاعم شهيرة... ما السبب؟

نفّذت السلطات التركية اليوم الجمعة، عملية أمنية واسعة استهدفت سلسلة مطاعم شهيرة تقدم "كباب الدونر" في عدد من ولايات البلاد، حيث أسفرت عن اعتقال 353 شخصاً بتهمة تمويل جماعة فتح الله غولن.



وامتدت العملية الأمنية التي قادتها وزارة الداخلية التركية، إلى 31 مدينة، وشملت أيضاً احتجاز 10 موظفين حكوميين، في إطار تحقيق متمركز بمركز ولاية أنطاليا الساحلية. (العربية)

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