ترامب: لن أفرض خطة غزة.. وفوجئت برفض مصر والأدرن

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إن خطته لإعادة إعمار قطاع غزة "ناجحة"، لكنه لن يفرضها، مشيرًا إلى أنه سيكتفي بتقديم التوصيات.وأضاف ترامب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز: "الخطة ناجحة حقًا، لكنني لن أفرضها. سأجلس وأوصي بها، وبعد ذلك ستصبح الولايات المتحدة مسؤولة عن الموقع".وقال ترامب إنه تفاجأ من رفض الأردن ومصر لخطة إعادة الإعمار، رغم المساعدات الأمريكية التي تتلقاها الدولتان، مضيفًا: "نحن ندفع مليارات الدولارات سنويًا للأردن ومصر. وقد تفاجأت قليلًا لأنهما لم يقبلا خطتي".وأكد الرئيس الأميركي أن خطته لا تشمل حماس، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير القطاع وإعادة بنائه بالكامل: "لن يكون هناك حماس، وسيتم تطوير غزة، ثم نبدأ من جديد بمكان نظيف".وأشار ترامب إلى أن سكان غزة قد يفضلون العيش في بيئة متطورة ومستقرة، قائلًا: "إذا خُيّر سكان غزة بين هذا الخيار والعيش في مجتمع جميل، أعتقد أنني أعرف أي خيار سيتخذونه". (سكاي نيوز)