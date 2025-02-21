واشنطن تتهم أوروبا بالتقاعس وعرقلة حل الأزمة الأوكرانية

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قال مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي مايك والتز بمؤتمر العمل السياسي المحافظ إن بلاده تعتبر تصرفات قادة أوروبا المعارضين للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية غير منطقية.وأشار والتز إلى أن " الأصوات ذاتها التي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة بعد 7 تشرين الاول، تعارض الآن السلام في أوروبا، هذا غير منطقي"، مضيفا: "هذا ليس منطقيا ولكن تحت قيادة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، بدأنا المفاوضات".ووفقا لوالتز فإن "هذه الحرب ستتوقف تحت قيادة ترامب وستتوقف قريبا". كما عبر مساعد ترامب لشؤون الأمن القومي عن دهشته من أن "العديد من الناس في واشنطن يشعرون بالصدمة ويغضبون لأن ترامب مستعد لوقف خسائر الأرواح".عقد الوفدان الروسي والأمريكي محادثات في العاصمة السعودية الرياض في 18 شباط الجاري، استمرت حوالي 4.5 ساعة، حيث مثل روسيا في الاجتماع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد رئيس الدولة يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميتريف. وحضر المحادثات نيابة عن الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو ووالتز والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن وايتكوف. (روسيا اليوم)