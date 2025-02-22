10
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
تقرير لـ"National Interest":طائرات أميركية بحوزة إيران وهكذا حصلت عليها
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
|
Lebanon 24
22-02-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "The National Interest" الأميركية أن "طائرة غرومانإف-14 توم كات هي طائرة مقاتلة أسطورية، ارتبطت منذ فترة طويلة بمفهوم الاستثنائية والفخر الأميركي. ولكن في عام 2025، بعد نصف قرن من تقديم هذه الطائرة لأول مرة، لا تزال دولة واحدة فقط تستخدمها.ومن عجيب المفارقات أن هذه الدولة هي جمهورية إيران الإسلامية، أحد أعداء الولايات المتحدة الرئيسيين، وأحد المنبوذين الرئيسيين للمجتمع الدولي".
Advertisement
وبحسب الموقع، "في سبعينيات القرن العشرين، كانت الولايات المتحدة تبحث عن عملاء لتصدير مقاتلتها الجديدة المتعددة الاستخدامات، إف-14 توم كات. وتواصلت شركة غرومان، الشركة المصنعة للطائرة، مع كندا وألمانيا واليابان، من بين عملاء آخرين. ولم يقرر أي منهم شراء المقاتلة الجديدة. ومع ذلك، أبدى أحد المشترين المحتملين اهتمامه، وهو محمد رضا بهلوي، الشاه الأخير لإيران. وفي الحقيقة، ركز الشاه، الذي تولى الحكم بعد أن غزت بريطانيا إيران في عام 1941، على تعزيز دفاعات إيران ضد الهجوم الخارجي".
وتابع الموقع، "بسبب تقبلها للنفوذ الأميركي ،كانت القوات الجوية الإيرانية في حاجة إلى مقاتلة حديثة قادرة على اعتراض طائرات ميغ-25 السوفييتية التي كانت تقوم برحلات استطلاعية في المنطقة. في عام 1972، زار الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بهلوي، وعرض عليه أحدث التقنيات العسكرية الأميركية. وقد انجذب الإيرانيون إلى كل من طائرتي إف-14 وماكدونيل دوغلاس إف-15 إيغل، وكلاهما مقاتلات جديدة تمامًا من الجيل الرابع. وفي في عام 1976، وافقت إيران على تسلم أول طائرة إف-14".
وأضاف الموقع" تغيرت الظروف بين الولايات المتحدة وإيران بشكل جذري عندما أطاحت الثورة الإيرانية بالنظام البهلوي في عام 1979. ونشأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحديثة، برئاسة الزعيم المناهض لأميركا آية الله روح الله الخميني، كما وتم إلغاء الطلبات القائمة على الأسلحة الغربية. لكن هذا لم يمنع الحكومة الجديدة من استخدام الأسلحة التي بحوزتها بالفعل، بما في ذلك 79 طائرة إف-14 توم كات التي تم تسليمها بالفعل".
وبحسب الموقع، "لقد اعتمد الإيرانيون بشكل كبير على طائرات إف-14 خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988. وبكل المقاييس، كان أداء طائرات إف-14 رائعاً،وإن كانت المزاعم الإيرانية بأن هذه الطائرات أسقطت 160 طائرة عراقية مبالغ فيها بلا شك. وأياً كان العدد الحقيقي للطائرات التي أسقطتها، فقد صمدت طائرات إف-14 في مواجهة قوة عراقية كانت مدعومة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية. واليوم، لا يزال عدد طائرات إف-14 التي لا تزال في الخدمة لدى الإيرانيين غير واضح، ولكن التقديرات تشير إلى أن حوالي 30 طائرة منها. بطبيعة الحال، سوف يصبح الحفاظ على هذه الطائرات أكثر صعوبة، حيث أصبح من الصعب العثور على قطع الغيار والمحركات".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
Lebanon 24
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
15:12 | 2025-02-21
21/02/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
11:37 | 2025-02-21
21/02/2025 11:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
14:30 | 2025-02-21
21/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
10:00 | 2025-02-21
21/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا سيتم نقل جثمان نصرالله في المدينة الرياضية
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا سيتم نقل جثمان نصرالله في المدينة الرياضية
12:08 | 2025-02-21
21/02/2025 12:08:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban
أيضاً في عربي-دولي
06:35 | 2025-02-22
قرار بسحب فيلم وثائقيّ عن "أطفال غزّة".. ما السبب؟
06:25 | 2025-02-22
وكالة إعلامية شهيرة تُفاضي إدارة ترامب.. ما السّبب؟
06:12 | 2025-02-22
بالفيديو.. جندي إسرائيلي أسير يُقبّل رأس عنصر من "القسام"
06:02 | 2025-02-22
بعد الحكم عليها بالسجن 3 سنوات... إطلاق سراح إعلاميّة بارزة
06:02 | 2025-02-22
"حماس" أطلقت سراح الرهينة منغستو... هذه قصته
05:43 | 2025-02-22
واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
22/02/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
22/02/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
22/02/2025 13:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24