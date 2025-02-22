مقابل إطلاق سراح 602 من السجناء الفلسطينيين.. حماس تسلم اول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين في رفح

تسلم الصليب الأحمر اثنين من المحتجزين بالدفعة السابعة من الأسرى الإسرائيليين من منطقة رفح في غزة وفي انتظار تسلم الأربعة الآخرين من منطقة أخرى وسط قطاع غزة.

وأشارت حركة حماس إلى أن المحتجزين الإسرائيليين الستة الذين سيتم الإفراج عنهم هم: إيليا ميمون إسحاق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكر، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد.

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وتتم عملية التسليم اليوم في موقعين، الأولى في رفح والثانية في مخيم النصيرات.



وأكدت حماس أنها ستفرج عن 6 رهائن إسرائيليين كما هو مقرر، السبت، وهم آخر الأسرى الأحياء المقرر تسليمهم لإسرائيل بحلول الأول من مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني، بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة التي حولت قطاع غزة إلى ركام واندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الاول 2023.