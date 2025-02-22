في هذا التاريخ.. سنصوم رمضان مرتين بنفس العام

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يتحضر العالم الإسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، والذي سيصادف -بحسب الحسابات الفلكية يوم الأول من آذار 2025م.ويتحرى العالم الإسلامي هلال الشهر الكريم يوم الجمعة 28 شباط 2025، حيث من المتوقع أن تكون رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة من عدة أماكن بالكرة الأرضية، وفقا لمركز الفلك الدولي. وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 آذار. وفي حال بدأ شهر رمضان في ذلك اليوم، فستكون هناك مفارقة نادرة، وهي أن يبدأ الشهران القمري والميلادي في نفس اليوم، وهي نادرة الحدوث نظرا لاختلاف عدد الأيام بين الشهور القمرية والميلادية.لكن هل سألت نفسك من قبل عن إمكانية أن نصوم شهر رمضان مرتين في نفس العام؟أجل.. فهذا قد يحدث أقرب مما تتصور، خلال أعوام قليلة، وتحديداً في 2030. وهذا الحدث النادر يحدث كل 33 عاما.فمتى سيأتي شهر رمضان مرتين في عام واحد؟وفقا للتقويم الميلادي، والحسابات الفلكية، فإن عام 2030 سيشهد حدثا لا يتكرر كثيرا وهو استقبال شهر رمضان مرتين، حيث سيأتي مع بداية عام 2030، وتحديدا في يوم 4 يناير، ويوافق العام الهجري 1451، ثم يأتي شهر رمضان في نفس العام الميلادي 2030، مرة ثانية يوم 26 ديسمبر، حيث يوافق العام الهجري 1452.وبهذا ستتجاوز أيام الصيام في عام 2030 الـ30 يوما، حيث سيصوم المسلمون 36 يوما في عام واحد.يذكر أن السنة القمرية هي السنة التي تعتمد على مراحل القمر، ويبلغ مجموع أيامها المكونة من 12 شهرًا ما يصل إلى 354 يوما تقريبا، مما يعني أن مجموع أيام السنة القمرية أقل بـ 11 يوما من مجموع أيام السنة الميلادية في التقويم الميلادي المتبع في العالم والتي تبلغ 365 يومًا، لذلك، يتحرك التقويم القمري الإسلامي إلى الوراء ما يقرب من 11 يوما كل عام مقارنة بالتقويم الميلادي العالمي.وبسبب الفارق بين مجموع أيام السنة القمرية والميلادية، يتحرك اليوم الأول من شهر رمضان، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري، للخلف بحوالي 11 يوما كل عام، وهذا يفسر سبب أننا نصوم في فصول مختلفة، فقد نصوم في الشتاء في أحد الأعوام، وفي الصيف في عام آخر.يذكر أن آخر مرة حدث هذا كانت في العام 1997، وبعد حدوثه في 2030، لن يحدث مرة أخرى حتى عام 2063. (العربية)