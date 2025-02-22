Advertisement

عربي-دولي

وفاة أسير فلسطيني بعد الإفراج عنه... سقط من سطح منزله!

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1324135-638758384202933615.jpg
Doc-P-1324135-638758384202933615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي أسير فلسطيني مفرج عنه بعد سقوطه اليوم السبت من سطح منزله في بلدة العيساوية في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "المحرر نائل سلامة عبيد، لقي حتفه إثر سقوطه عن سطح منزله في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة".
Advertisement

وأشارت إلى أنه "أفرج عن الأسير الأسبوع الماضي ضمن الدفعة السادسة من وقف إطلاق النار، علما أنه أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال".

وكان عبيد أحد عناصر "كتائب القسام، واعتقل منذ عام 2004 ويقضي حكما بالسجن المؤبد 7 مرات و30 عاما. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-02-22
10:32 | 2025-02-22
10:12 | 2025-02-22
09:49 | 2025-02-22
09:32 | 2025-02-22
09:05 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24