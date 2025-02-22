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عربي-دولي

قرب السفارة الأميركية.. عملية طعن في فرنسا (فيديو)

Lebanon 24
22-02-2025 | 11:55
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 أفادت الشرطة والمدعون الألمان يوم السبت 22 شباط، بأن شابا سوريا تمّ توقيفه بعد الهجوم في منطقة النصب التذكاري للمحرقة في برلين مساء الجمعة، كان يريد "قتل يهود".

وألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد قيامه بطعن سائح إسباني في النصب التذكاري لمحرقة الهولوكوست في برلين مساء اليوم.
 
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كما أوضحت المصادر أن المشتبه به الذي يبلغ من العمر 19 سنة، أوقف وعلى يديه آثار دماء وفي حوزته نسخة من القرآن وسجادة صلاة، مشيرة الى أن التحقيقات الأولية تظهر أن الهجوم "على صلة مع النزاع في الشرق الأوسط". 

وتجدر الإشارة إلى أن الهجوم وقع وسط برلين قرب السفارة الأميركية، وأدى لإصابة رجل إسباني عمره 30 عاما بجروح خطرة، بعد أن اقترب منه المهاجم من الخلف وطعنه في رقبته بسكين، بحسب المحققين.

وبحسب الشرطة فإن المشتبه به جاء إلى ألمانيا عام 2023 كقاصر غير مصحوب، وحصل على حق اللجوء وعاش في مدينة لايبزيغ الشرقية. (مونتي كارلو الدولية)
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