أميركا تعلن مقتل قيادي في "حراس الدين" بسوريا.. هذا اسمه

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أعلن الجيشُ الأميركي مقتل قيادي في تنظيم "حراس الدين"، وهو فرع لتنظيم القاعدة في سوريا كان قد أعلن حلَّ نفسِه.وبحسب القيادة الوسطى الأميركية، فإن القيادي وسيم تحسين بيرقدار استُهدف في ضربةٍ جوية دقيقة شمال غرب البلاد.وتداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها، أن الشخصية المستهدفة هي شقيق سامر بيرقدار مدير أوقاف دمشق الحالي.وكان التنظيم الذي صنّفته الولايات المتحدة "إرهابيا"، قد أعلن حلّ نفسه بعد سقوط حكم الرئيس بشار الأسد، كاشفا للمرة الأولى بشكل رسمي أنه كان فرع تنظيم القاعدة في سوريا.وتأسس تنظيم حراس الدين عام 2018 وكان ينشط في مناطق بشمال غرب سوريا. (سكاي نيوز)