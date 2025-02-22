بعد الإفراج عن 6 رهائن من غزة.. إسرائيل تؤخر إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

أخرت إسرائيل اليوم الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين عقب إطلاق سراح 6 رهائن إسرائيليين في غزة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

وكان من المتوقع أن يتم الإفراج عن 602 معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الستة، لكن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن ذلك لن يحدث إلا بعد مشاورات أمنية سيجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم السبت.

وقال مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن هويته لوكالة "AFP" إنه بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات، سيتم اتخاذ قرار بشأن المراحل المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. ورغم ذلك، لم يتم تقديم سبب واضح لتأخير إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل قد أفرجت عن 6 إسرائيليين، بعضهم يحمل جنسيات مزدوجة، كجزء من المرحلة الأولى من الهدنة، في حين أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين، بينهم 50 محكوماً بالسجن المؤبد. كما من المقرر إبعاد 108 من هؤلاء المعتقلين خارج الأراضي الفلسطينية. (روسيا اليوم)