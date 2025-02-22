"خرق فاضح".. حماس تعلق على تأخير اسرائيل الإفراج عن المعتقلين

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اعتبرت حركة حماس، مساء السبت، أن تأخير إسرائيل في الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بعد إطلاق سراح 6 رهائن إسرائيليين هو "خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، أن "عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة في الموعد المتفق عليه يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواصل "سلوك التسويف والمماطلة".وكانت حركة حماس قد أفرجت في وقت سابق السبت عن 6 رهائن إسرائيليين، وهي آخر دفعة من الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في الشهر الماضي. لكن رغم ذلك، لم تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 سجين فلسطيني كانوا قد وافقت على إطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراح رهائنها.ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلبات للتعليق على سبب التأخير في تنفيذ الاتفاق، والذي كان من المقرر أن يشمل الإفراج عن أكثر من 620 معتقلاً فلسطينيًا يوم السبت، وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني. (سكاي نيوز)