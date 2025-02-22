في بنسلفانيا.. مسلح يقتحم مستشفى ويحتجز رهائن

🚨 Tragic Shooting at UPMC Memorial Hospital, Pennsylvania 🚨

York, Pennsylvania – A deadly shooting at UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township on Saturday morning left one police officer dead and three others injured.

At 10:44 AM local time, suspect John David Ramsey… pic.twitter.com/aCaPq8E7Pi — Benefit News (@BenefitNews24) February 23, 2025 Advertisement

قتل ضابط شرطة وأصيب خمسة على الأقل بالرصاص في حادث احتجاز رهائن بمستشفى في مقاطعة يورك بولاية بنسلفانيا يوم السبت، وفقا لمسؤولين بالولاية.ودخل المشتبه به، ديوجينيس أورتيز، إلى مستشفى في مقاطعة يورك، حاملا مسدسا وربطات بلاستيكية حوالي الساعة 10:30 صباحا، وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم السبت إنه ذهب إلى وحدة العناية المركزة واحتجز العديد من موظفي المستشفى كرهائن.وأطلق أورتيز النار على طبيب وممرضة وحارس بالمستشفى، وجميعهم الآن في حالة مستقرة، كما أوضح المسؤولون، أصيب ثلاثة ضباط شرطة بالرصاص أثناء الحادث وتوفي أحدهم.وتم نقل الضابطين الآخرين إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.واستجابت أجهزة إنفاذ القانون من وكالات متعددة، للموقف، وحاول الضباط التفاوض مع أورتيز، لكنه خرج من وحدة العناية المركزة وهو يحمل أحد أفراد طاقم المستشفى تحت تهديد السلاح، وكانت يداه مقيدتين برباطات بلاستيكية.وقال المدعي العام لمقاطعة يورك، تيم باركر في بيان: "لم يكن أمام الضباط أي سبيل للتفاوض، لقد أطلقوا النار، مما أسفر عن مقتل أورتيز ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".وأضاف: "بعد مراجعة لقطات المراقبة وأقوال الشهود، من الواضح تماما ولا شك أن الضباط تصرفوا بشكل قانوني في استخدام القوة المميتة".وقالت قناة "abcnews" إن السلطات تجري تحقيقا في الحادث. ولم تعرف بعد دوافع الجريمة. (روسيا اليوم)