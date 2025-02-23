كان يدخن النرجيلة.. صحفي إسرائيلي في دمشق يثير جدلاً واسعاً (صورة)

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أثار ظهور الصحفي الإسرائيلي إيتاي أنغيل في العاصمة السورية دمشق، وهو يدخن الأرجيلة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلق سوريون على ما نشره أنغيل عبر حاسبيه في "فيسبوك" و"إكس" متسائلين عن كيفية دخوله إلى سوريا التي تمنع بشدة دخول الإسرائيليين إلى أراضيها.ونشر أنغيل صورة له فيما بدا أنه أحد مقاهي دمشق، وكتب تعليقًا يقول "من دمشق مع الحب".وأشار عبر "فيسبوك" إلى أنه سيعرض فيلمه الوثائقي الأول عن سوريا بعد سقوط الأسد عبر القناة الـ12 العبرية مساء يوم غد الاثنين. (ارم نيوز)