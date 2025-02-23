بعد أزمة تنفسية.. البابا فرنسيس أمضى "ليلة هادئة"

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أفاد الفاتيكان الأحد، بأن البابا فرنسيس، الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج، أمضى ليلة "هادئة" في المستشفى، بعدما تعرض لأزمة تنفسية أمس.ونُقل البابا إلى مستشفى جيميلي بروما في 14 شباط بعد أن عانى من صعوبة في التنفس لعدة أيام، وتم تشخيص إصابته بالتهاب في الرئتين.ووصف الفاتيكان أمس السبت لأول مرة حالته بأنها "حرجة"، وأشار إلى أنه احتاج لأكسجين إضافي ونقل دم.إلى ذلك، أدَّى أشخاص في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية صلوات من أجل البابا فرنسيس، أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية من المنطقة، وذلك بعد أن أعلن الفاتيكان أمس السبت أن البابا المولود في الأرجنتين في حالة حرجة في مستشفى بروما. (الشرق الاوسط)