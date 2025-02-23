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عربي-دولي
زيلينسكي يدعو إلى موقف أميركي وأوروبي موحد من أجل السلام
Lebanon 24
23-02-2025
|
06:06
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إلى موقف موحد للولايات المتحدة وأوروبا، من أجل «سلام دائم» في بلاده، وذلك عشية الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ومع تبني الرئيس دونالد ترمب مواقف تصب في صالح موسكو.
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وقال زيلينسكي عبر «تلغرام»: «علينا أن نبذل أفضل ما في وسعنا من أجل سلام دائم وعادل لأوكرانيا. هذا الأمر ممكن عبر وحدة جميع شركائنا. المطلوب قوة أوروبا وقوة أميركا وقوة جميع من يريدون سلاماً دائماً»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي سياق متصل، صرَّح زيلينسكي اليوم بأن روسيا أطلقت 267 طائرة مُسيَّرة هجومية ضد أوكرانيا. وأضاف في حسابه على «إكس» أن هذا هو أكبر هجوم تشنه روسيا بالطائرات المُسيَّرة «منذ أن بدأت الطائرات دون طيار الإيرانية في ضرب المدن والقرى الأوكرانية».
وأوضح الرئيس الأوكراني قائلاً إن روسيا أطلقت في المجمل ما يقرب من 1150 طائرة مُسيَّرة هجومية، وأكثر من 1400 قنبلة جوية موجهة، و35 صاروخاً من أنواع مختلفة ضد أوكرانيا هذا الأسبوع. (الشرق الأوسط)
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