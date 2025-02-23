توقيع اتفاقية المعادن بين كييف وواشنطن قريبًا.. مسؤول أوكراني يكشف

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وأضاف بودواياك، في لقاء مع قناة TSN التلفزيونية: "الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن الاستثمار المشترك للموارد المعدنية الأوكرانية قيد الاتفاق وقد يتم التوقيع عليه في المستقبل القريب".وزعم المستشار الأوكراني، بأن هذه الصفقة من شأنها أن توفر لنظام كييف ضمانات أمنية.وبالإضافة إلى ذلك، أعرب بودولياك عن ثقته في أن الاتفاق سوف يحل قضية "التوزيع العادل للربحية من المشاريع المستقبلية".وفي وقت سابق، اقترحت واشنطن أن تقوم كييف بنقل الإيرادات الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية إلى صندوق تحت سيطرة الولايات المتحدة.