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عربي-دولي

البيت الأبيض: ترامب قد يتوصل لاتفاق هذا الأسبوع لإنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24
23-02-2025 | 08:20
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لليفيت بالبيت الأبيض، السبت، بعد مشاركتها في الاجتماع السنوي للجنة العمل السياسي المحافظ (CPAC) لعام 2025 بالعاصمة واشنطن، بحسب صحيفة ذا هيل.
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وقالت ليفيت إن ترامب وفريقه يركزون على مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هذا الأسبوع.

وأضافت أن الرئيس ترامب "واثق" من إمكانية إنهاء الحرب، وأن الاتفاق المحتمل يمكن أن "يعوض نفقات" الولايات المتحدة.

وذكرت أن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مهم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة إعمار أوكرانيا.
(الاناضول)
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