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عربي-دولي

نتنياهو: نطالب بنزع السلاح الكامل في جنوب سوريا

Lebanon 24
23-02-2025 | 11:42
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قواته ستبقى في جبل الشيخ السوري والمنطقة العازلة في مرتفعات الجولان "لفترة زمنية غير محدودة.
وأضاف قائلاً خلال دورة تخريج ضباط في الجيش إن إسرائيل "لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالتقدم إلى الأراضي الواقعة جنوب دمشق"، وفق ما نقل عنه موقع "تايمز أوف إسرائيل".
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كذلك تابع نتنياهو "نطالب بنزع السلاح الكامل في جنوب سوريا من قوات النظام السوري الجديد في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء"، مضيفا أن إسرائيل لن تقبل أي تهديدات للدروز في جنوب سوريا.

ومنذ أكثر من شهر تواصل إسرائيل توغلاتها في الأراضي السورية، ناصبة قواعد عسكرية ومراكز مراقبة.

وكانت التوغلات الإسرائيلية تركزت على مدى الشهرين الماضيين في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث دخل الجنود عشرات البلدات ثم انسحبوا.
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