روسيا تحذر من تداعيات "خطيرة".. لا لوقف احادي للنار

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حذرت روسيا، الاثنين، من أن أي وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا دون التوصل إلى تسوية شاملة وطويلة الأمد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، بما في ذلك تدهور العلاقات الروسية الأميركية.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله: "نستطيع أن ندرك بثقة كافية رغبة الجانب الأميركي في التحرك نحو وقف سريع لإطلاق النار".وأضاف "لكن... وقف إطلاق النار بدون تسوية طويلة الأجل هو الطريق إلى استئناف سريع للقتال، واستئناف الصراع بعواقب أكثر خطورة بما في ذلك عواقب على العلاقات الروسية الأميركية. نحن لا نريد هذا"، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".واقترحت الولايات المتحدة على الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى "نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضيها، في حين يمارس الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضغوطا على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي.قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، "تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بسيط وتاريخي في الأمم المتحدة، وندعو كل الدول الأعضاء إلى تأييده بهدف رسم مسار نحو السلام".ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مشروع القرار الأميركي بأنه "فكرة سديدة"، لافتا في الوقت نفسه إلى افتقار النص لما يشير إلى "جذور" النزاع.