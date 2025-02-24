بالتزامن مع زيارة لافروف.. الشيباني في أنقرة

بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، يحط وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أيضا في تركيا اليوم الاثنين.

فقد أكد مصدران مطلعان أن الشيباني سيزور أنقرة اليوم، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



لا اجتماع مبرمجا

في حين أفادت معلومات العربية بألا اجتماع مبرمجا بين لافروف والشيباني رسميا.



لكنها أشارت إلى احتمال حصول لقاء بينهما، لاسيما أن تركيا تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثات أواخر كانون الثاني الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، استمرت نحو ثلاث ساعات ووصفها بالبناءة. (العربية)