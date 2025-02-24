Advertisement

عربي-دولي

بالتزامن مع زيارة لافروف.. الشيباني في أنقرة

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1324829-638759918848156407.jpg
Doc-P-1324829-638759918848156407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي، هاكان فيدان، يحط وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أيضا في تركيا اليوم الاثنين.
فقد أكد مصدران مطلعان أن الشيباني سيزور أنقرة اليوم، لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

لا اجتماع مبرمجا
في حين أفادت معلومات العربية بألا اجتماع مبرمجا بين لافروف والشيباني رسميا.

لكنها أشارت إلى احتمال حصول لقاء بينهما، لاسيما أن تركيا تلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أجرى محادثات أواخر كانون الثاني الماضي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، استمرت نحو ثلاث ساعات ووصفها بالبناءة. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-02-24
05:30 | 2025-02-24
05:28 | 2025-02-24
05:25 | 2025-02-24
05:06 | 2025-02-24
04:48 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24