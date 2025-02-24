السعودية: نؤكد أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلمياً

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أهمية تنسيق الجهود الدولية لحل النزاعات سلميا، مشدداً على أن هناك حاجة ماسة لتكثيف الجهود الدولية للتعاون خلال الأزمات.

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وأضاف في كلمة بمنتدى الرياض الدولي الإنساني اليوم الاثنين، على ضرورة استمرار الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية ودور الدبلوماسية في ضمان وصول المساعدات لمناطق النزاع.يشار إلى أن منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع انطلق اليوم، تحت شعار "استكشاف مستقبل الاستجابة الإنسانية" والذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستمر على مدار يومين، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.يأتي المنتدى بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز، ويُقام بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية، جامعًا نخبة من القادة والخبراء والمانحين والمتخصصين في العمل الإنساني من مختلف دول العالم.