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غوتيريش: "قلقون للغاية" إزاء تصاعد العنف في الضفة

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:29
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أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الاثنين، إنّه "قلق للغاية" إزاء "تصاعد العنف" في الضفة الغربية المحتلة، و"الدعوات للضم".
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وقال غوتيريش في وقت أخلت إسرائيل 3 مخيّمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من سكانها ومنعت عودتهم، "إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات للضم".

وأضف غوتيريش أن وقف إطلاق النار في غزة "هش" و"علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن".

من ناحيته قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أي اقتراح لإجبار الناس على ترك أراضيهم في غزة "غير مقبول على الإطلاق".

وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن الإجماع العالمي بشأن حقوق الإنسان ينهار تحت وطأة الاستبداد.(سكاي نيوز)

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