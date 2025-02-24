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عربي-دولي

منطقة تخشى إسرائيل أن تتحول إلى جنوب لبنان آخر.. تقارير تكشف

Lebanon 24
24-02-2025 | 07:33
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كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن نقاش سري دار بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل حول تحديد سياسة واضحة للتعامل مع سوريا.

وقالت القناة الإسرائيلية "i24NEWS" إن النقاش الذي جرى في ساعات الليل، والذي أجراه نتنياهو وحضره كاتس وعدد من قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية يهدف إلى تحديد سياسة واضحة حول بقاء إسرائيل جنوب سوريا والتواجد العسكري هناك ومصير العلاقات على الحدود ومتطلباتها حول هذا الموضوع.
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وأشارت القناة إلى أن المناقشات جرت على خلفية الضغوطات من دول الجوار لتشكيل سياسة واضحة بهذا الشأن.

وقال مسؤول أمني حضر النقاش إن "الهدف هو تحديد سياسة واضحة في أقرب وقت ممكن، "حتى لا تتحول منطقة الجنوب السوري إلى جنوب لبنان"، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو قال أمس الأحد، خلال حفل تخريج دفعة من قوات المشاة إن القوات الإسرائيلية "ستبقى في هضبة الجولان والمنطقة العازلة لفترة غير محددة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى الأراضي جنوب دمشق، نحن نطالب بترتيب كامل لجنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد". 

وأردف نتنياهو قائلا: "كما أننا لن نحتمل أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل شعبية واسعة إذ دعا عدد من الناشطين والأهالي في درعا والسويداء للخروج بمظاهرات رافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي. (روسيا اليوم)
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