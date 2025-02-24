8
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
8
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
-2
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
5
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أوكرانيا والولايات المتحدة تقتربان من اتفاق جديد.. استثمارات مقابل المعادن
Lebanon 24
24-02-2025
|
07:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كييف اليوم الاثنين، أنّها وواشنطن تعملان على وضع تفاصيل اتفاق من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل الدعم الأمريكي.
وقالت نائبة رئيس الحكومة أولغا ستيفانيشينا على منصة إكس، إنّ "الفريقين الأوكراني والأميركي أصبحا في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق حول المعادن"، مضيفة أنّ "المفاوضات كانت بناءة للغاية، حيث تمّ الانتهاء من جميع التفاصيل الرئيسة تقريبًا".
Advertisement
وفي وقت سابق، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت أن مشروع الاتفاقية حول استثمار الولايات المتحدة للموارد الطبيعية الأوكرانية لا يتضمن أي ضمانات عسكرية لأوكرانيا.
وقال بيسينت في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأميركية، يوم الأحد: "أتوقع أن الرئيس زيلينسكي سيوقع الاتفاقية، وهي لا تتضمن أي ضمانات عسكرية، لكنها تفترض ضمانات الاستثمارات الأميركية في المستقبل الاقتصادي لأوكرانيا".
وأضاف: "أسمي هذا بضمانات الأمن الاقتصادي" وفق تعبيره.
وأوضح بيسينت أن الصفقة جزء من استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا، مضيفًا أن "الجزء الأول من ذلك يتمثل في الشراكة بين أوكرانيا والولايات المتحدة التي تشمل المعادن الاستراتيجية وموارد الطاقة والمنشآت الصناعية الحكومية".
وأضاف: "سنبدأ بالتعاون في تلك المجالات، وهذا سيكون نافعًا للطرفين". (ارم نيوز)
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
00:43 | 2025-02-24
24/02/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
23:57 | 2025-02-23
23/02/2025 11:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
04:18 | 2025-02-24
24/02/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل عسكرية.. هذا ما تريد إسرائيل في لبنان!
Lebanon 24
تفاصيل عسكرية.. هذا ما تريد إسرائيل في لبنان!
14:00 | 2025-02-23
23/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
02:44 | 2025-02-24
24/02/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:23 | 2025-02-24
أبو مرزوق: لو علمت بحجم دمار هجوم 7 تشرين الأول لعارضته
12:21 | 2025-02-24
مبعوث روسيا في الأمم المتحدة: استسلام نظام كييف بات مسألة وقت فقط
12:00 | 2025-02-24
واقعة مؤلمة في باريس.. أم تلقي بطفلها حديث الولادة من نافذة فندق!
12:00 | 2025-02-24
معلومات تُكشف عن "مالية حزب الله".. هذا وضعها!
11:26 | 2025-02-24
يُحتمل أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل.. الجنائية الدولية تحذر ميرتس
11:00 | 2025-02-24
بسبب "حزب الله".. ماذا تخطط إسرائيل لإيران؟
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
24/02/2025 19:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
24/02/2025 19:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
24/02/2025 19:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24