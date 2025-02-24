"لصوص الكرملين".. بريطانيا تستهدف روسيا بأضخم سلة عقوبات

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فرضت بريطانيا 107 عقوبات جديدة في أكبر حزمة منذ الأيام الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا.وأضافت الخارجية البريطانية أن حزمة العقوبات تستهدف سلاسل الإمداد العسكرية الروسية والإيرادات التي تغذي حرب بوتين و"لصوص الكرملين" وفق وصفها.كما قالت إن تعزيز موقف أوكرانيا من شأنه أن يساعد في بناء أوروبا والمملكة المتحدة الآمنة والمزدهرة.وعلق وزير الخارجية ديفيد لامي على العقوبات الجديدة على روسيا قائلاً إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم، وهو الأكبر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، يؤكد التزام المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا".كذلك أضاف أن "كل خط إمداد عسكري يتم تعطيله، وكل روبل يتم حظره، وكل عامل مساعد لعدوان بوتين يتم كشفه هو خطوة نحو السلام العادل والدائم".وأوضح أن "السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال القوة. ولهذا السبب فإننا نركز على وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن". (العربية)