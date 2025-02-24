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عربي-دولي

الخارجية الفرنسية تدين الهجوم على القنصلية الروسية في مرسيليا

Lebanon 24
24-02-2025 | 08:15
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دانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجوم على القنصلية الروسية العامة في مرسيليا، والذي نُفذ الإثنين بإلقاء عبوات ناسفة يدوية الصنع لم تسفر عن أضرار أو إصابات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اوردته"فرانس برس": إنّ "فرنسا تدين أي هجوم على أمن المنشآت الديبلوماسية"، مؤكدة أنّ "حرمة وحماية وسلامة المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك موظفيها، هي مبادئ أساسية للقانون الدولي". 
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