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وزير إسرائيلي يفجّر مفاجأة عن عودة القتال: ستندهشون

Lebanon 24
24-02-2025 | 08:55
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فجّر وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش مفاجأة جديدة بكشفه أنّ العملية العسكرية في غزة ستُستأنف في الوقت المناسب.

وقال:" ستندهشون من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها".
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وأشار إلى أنّ الجيش يستعد لعملية أشد فتكا في غزة بقيادة رئيس الأركان المعين إيال زامير وبدعم سياسي من الرئيس ترامب.
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