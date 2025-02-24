وزير إسرائيلي يفجّر مفاجأة عن عودة القتال: ستندهشون

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فجّر وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف بتسلئيل سموتريتش مفاجأة جديدة بكشفه أنّ العملية العسكرية في غزة ستُستأنف في الوقت المناسب.وقال:" ستندهشون من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها".وأشار إلى أنّ الجيش يستعد لعملية أشد فتكا في غزة بقيادة رئيس الأركان المعين إيال زامير وبدعم سياسي من الرئيس ترامب.