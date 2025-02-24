عمال من سوريا إلى إسرائيل.. مصادر تكشف

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المؤسسة الأمنية تستعد لاستقبال عدد من العمال السوريين في بلدات الجولان.ووفقاً للمصادر، سيتم أولاً إدخال عشرات السوريين للعمل في مجالات البناء والزراعة في قرى درزية في الجولان.وكان نتنياهو قال أمس الأحد، خلال حفل تخريج دفعة من قوات المشاة إن القوات الإسرائيلية "ستبقى في هضبة الجولان والمنطقة العازلة لفترة غير محددة".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى الأراضي جنوب دمشق، نحن نطالب بترتيب كامل لجنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد".وأردف نتنياهو قائلا: "كما أننا لن نحتمل أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".