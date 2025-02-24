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عربي-دولي

كانوا برحلة صيد.. وفيات ومفقود جراء غرق قارب في نيويورك

Lebanon 24
24-02-2025 | 09:36
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أعلنت السلطات مصرع 4 أشخاص وإصابات أحدهم بحالة خطيرة، بحادث غرق قارب قبالة نيويورك، فيما تبحث قوات خفر السواحل عن شخص مفقود.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير لها أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى، وذلك بعد يوم من غرق القارب السريع على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق منطقة بريزي بوينت عند طرف شبه جزيرة روكاواي في كوينز بنيويورك.
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من جانبها، ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من القارب المنكوب، كان أربعة منهم فاقدي الوعي عندما تم انتشالهم من الماء، وفقا لمسؤولي خفر السواحل.

ونقلت "سي بي إس" عن الشرطة أنه تم إعلان وفاة أربعة أشخاص منذ ذلك الحين، بينما الشخص الخامس ما زال في حالة مستقرة.

وقال المتحدث باسم قوات خفر السواحل سيدني فينكس  إن أفراد خفر السواحل ما زالوا يبحثون عن الشخص المفقود.

ويقوم خفر السواحل وشرطة نيويورك بالتحقيق في ملابسات غرق القارب.

وقالت أسرة أحد الضحايا إن مجموعة من الرجال كانت في رحلة صيد عندما غرق قاربهم. (روسيا اليوم)
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