6
o
بيروت
6
o
طرابلس
3
o
صور
6
o
جبيل
6
o
صيدا
7
o
جونية
1
o
النبطية
-4
o
زحلة
0
o
بعلبك
5
o
بشري
2
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تعتقل 15 شخصًا بتهمة تنظيم "مواعيد غرامية عمياء" عبر الإنترنت
Lebanon 24
24-02-2025
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، استدعاء واعتقال 15 شخصاً من منظمّي "المواعيد الغرامية العمياء" عبر الإنترنت، خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس شرطة الأمن العام "فراجا"، مجيد فايز جعفري، إنهم اتخذوا هذا الإجراء بسبب استياء عدد من العائلات التي رأت في التعارف الإلكتروني "ضررا اجتماعيا وثقافيا وأخلاقيا" قد ينجم عن العلاقات.
Advertisement
وأضاف "تم إجراء تحقيقات معلوماتية شاملة ورصد دقيق في هذا المجال"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.
وفي الأيام الثلاثة الماضية، قال جعفري إنه تم استدعاء المنظمين أو اعتقالهم أو توجيه تحذير إليهم بالتنسيق مع السلطات القضائية.
وبحسب موقع "كونين سايتون" النمساوي، فإن المستهدفين في التحقيق والاعتقال، كانوا مسؤولين عن صفحة "vinyvidz" على إنستغرام.
كانت الصفحة تقدم عرضا إيرانيا للمواعدة يتوسط فيه شخص بين رجل وامرأة لا يعرفان بعضهما البعض، ووفي نهاية كل حلقة، يقيّم المشاركون والمشاركات بعضهم، فإما يتواعدان أو يفترقان.
وما جرى قبل أيام، حدث بالفعل لنفس الصفحة في أيار 2024، التي تقدم برنامجاً موازياً للنسخ الأجنبية والعربية "Blind date" ويُبثّ عبر شبكة "نتفليكس" الأميركية.
وعلى ما يبدو تمكن المستخدمون من الوصول مجددا للصفحة وتفعيلها، قبل أن تغلق قبل أربعة أيام.
واكتسب "Blind Date" شعبية كبيرة داخل إيران، حيث جذب ملايين المشاهدين إلى حلقاته على "YouTube".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
00:43 | 2025-02-24
24/02/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
04:18 | 2025-02-24
24/02/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
23:57 | 2025-02-23
23/02/2025 11:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
02:44 | 2025-02-24
24/02/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:55 | 2025-02-24
ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع
17:15 | 2025-02-24
مجلس الأمن يتبنّى مشروع قرار أميركي يدعو لنهاية حرب أوكرانيا
16:42 | 2025-02-24
"تقدم في الإتصالات".. ما جديد تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل؟
16:31 | 2025-02-24
شركة صينية تشترط: الزواج أو الطرد للموظفين العازبين!
16:30 | 2025-02-24
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: النصر في الحرب أهم من إعادة المختطفين
16:25 | 2025-02-24
الخلافات تعصف بـ"حماس".. وكلمة قالها نصرالله يعلنها "مسؤول كبير"!
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
25/02/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
25/02/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24