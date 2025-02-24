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عربي-دولي

إيران تعتقل 15 شخصًا بتهمة تنظيم "مواعيد غرامية عمياء" عبر الإنترنت

Lebanon 24
24-02-2025 | 16:46
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، استدعاء واعتقال 15 شخصاً من منظمّي "المواعيد الغرامية العمياء" عبر الإنترنت، خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس شرطة الأمن العام "فراجا"، مجيد فايز جعفري، إنهم اتخذوا هذا الإجراء بسبب استياء عدد من العائلات التي رأت في التعارف الإلكتروني "ضررا اجتماعيا وثقافيا وأخلاقيا" قد ينجم عن العلاقات.
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وأضاف "تم إجراء تحقيقات معلوماتية شاملة ورصد دقيق في هذا المجال"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية.

وفي الأيام الثلاثة الماضية، قال جعفري إنه تم استدعاء المنظمين أو اعتقالهم أو توجيه تحذير إليهم بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وبحسب موقع "كونين سايتون" النمساوي، فإن المستهدفين في التحقيق والاعتقال، كانوا مسؤولين عن صفحة "vinyvidz" على إنستغرام.

كانت الصفحة تقدم عرضا إيرانيا للمواعدة يتوسط فيه شخص بين رجل وامرأة لا يعرفان بعضهما البعض، ووفي نهاية كل حلقة، يقيّم المشاركون والمشاركات بعضهم، فإما يتواعدان أو يفترقان.

وما جرى قبل أيام، حدث بالفعل لنفس الصفحة في أيار 2024، التي تقدم برنامجاً موازياً للنسخ الأجنبية والعربية "Blind date" ويُبثّ عبر شبكة "نتفليكس" الأميركية.

وعلى ما يبدو تمكن المستخدمون من الوصول مجددا للصفحة وتفعيلها، قبل أن تغلق قبل أربعة أيام.

واكتسب "Blind Date" شعبية كبيرة داخل إيران، حيث جذب ملايين المشاهدين إلى حلقاته على "YouTube".

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