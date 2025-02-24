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ماكرون: التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع

Lebanon 24
24-02-2025 | 18:55
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن "التوصّل لهدنة في أوكرانيا ممكن خلال أسابيع".
وأوضح ماكرون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بعد اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب: "أولاً نحن بحاجة إلى هدنة. أعتقد أنه يمكن التوصل إليها في الأسابيع المقبلة".
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ورأى أن "هناك تقدّماً جوهريا"، مؤكدا ً ان "إن "هناك محادثات ملموسة حول خطة عمل لتحقيق سلام دائم تشارك فيه أوكرانيا".
وأضاف أنه "تم أيضاً مناقشة ضمانات أمنية من كل من الأوروبيين والولايات المتحدة".
كما رحّب ماكرون برغبة ترامب في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت قريب.
وقال: "أعتقد أن اليوم كان نقطة تحوّل في مناقشاتنا".

ووجّه حديثه لترامب قائلاً: "نحن نتشارك الرغبة في تحقيق السلام،" لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن "السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا".

وأكد على ضرورة تحقيق سلام دائم، مشيراً إلى أن "أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات أمنية لن يكون مستداماً".

وأوضح أن "فرنسا ناقشت بالفعل مع بريطانيا مسألة إرسال قوات حفظ سلام في إطار الضمانات الأمنية".

وأضاف: "نحن ندرك أيضاً أن على الأوروبيين أن يفعلوا المزيد من أجل الأمن في أوروبا، ومن أجل الدفاع الأوروبي، ومن أجل توزيع أكثر إنصافاً لعبء الأمن".
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