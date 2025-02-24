على الرغم من الخلافات.. ترامب: اتفاق روسيا وأوكرانيا بات قريباً وماكرون يؤيد

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التقى أمس الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.وبعيد محادثات قصيرة، عقد الزعيمان مؤتمراً صحافياً أكد فيه ترامب على أن فرنسا ستبقى حليفا قويا لأميركا، مشددا على أنه يعمل معها لوقف حرب أوكرانيا.كما شكر الرئيس الأميركي السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا.وأضاف لـ"العربية/الحدث" بأن علاقة صداقة قوية تربطه بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.كذلك رأى أن من مصلحة روسيا أيضا أن تنهي الحرب في أوكرانيا، لافتا إلى أن على أوروبا أن تضطلع بدور مركزي في هذا الأمر.بالمقابل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن نظيره الأميركي دونالد ترامب محق في تجديد الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه حذر من إبرام أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يتضمن ضمانات أمنية.وأكد ماكرون خلال المؤتمر الصحافي أن لدى الرئيس ترامب سبب وجيه لتجديد الحوار مع الرئيس بوتين.وأضاف أن السلام لا يعني استسلام أوكرانيا.وكان ترامب أكد خلال محادثات سبقت المؤتمر الصحافي، على أن حرب أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع، مشددا على أن العالم أصبح على مسافة قريبة من تحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا.وأكد أنه لا يرى مشكلة في إرسال قوات أوروبية إلى هناك لحفظ السلام، لافتا إلى أنه لو كان رئيسا لما وقعت هذه الحرب، وفق تعبيره. كما أعلن سيد البيت الأبيض، أنه سيذهب إلى روسيا، كما سيأتي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى أميركا.وأوضح أيضاً أنه سيجتمع مع زيلينسكي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.كذلك توقع أن تتم التسوية بين أوروبا وأوكرانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى، على أن تساعد بلاده أوكرانيا بطريقة لم تعمل بها أي إدارة من قبل.وتابع أنه سوف يكون هناك اتفاق تشارك فيه الدول الأوروبية، مشددا على أن أميركا ستعمل على استعادة الأموال الطائلة التي أنفقتها على أوكرانيا.وأعلن أن اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن الثمينة التي تملكها أصبح "قريبا جدا".ترمب: تربطنا علاقات خاصة بفرنسا ونتطلع لاستمرارهاأما ماكرون، فرأى أن الأوروبيين جاهزون للانخراط في تنفيذ اتفاق السلام المرتقب.واعتبر أن العالم يعيش لحظة مهمة بالنسبة لأوروبا، مشددا على مواصلة النقاش لضمان أمن أوكرانيا.وأكد أنه جاء إلى واشنطن بهدف تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، وأن الجميع جاهز لتقديم ضمانات أمنية.أيضا أمل بانخراط قوي لأميركا لضمان سلام أوكرانيا، مشددا على استعداد أوروبا لتعزيز دفاعها.وأوضح أنه سيبحث مع ترمب بناء سلام دائم في أوكرانيا.خلافات بين أميركا وأوروبايشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للبيت الأبيض جاءت وسط خلافات بين الكتلة الأوربية والولايات المتحدة بشأن ملف التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب بعدما شرع ترامب في إجراء مفاوضات مع موسكو دون مشاركة الأوكرانيين أو الأوروبيين.(العربية)