12
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
6
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صواريخ روسية تتجه نحو كييف.. وإسقاط 19 مسيرة أوكرانية
Lebanon 24
25-02-2025
|
00:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
دوت صافرات الإنذار في عموم أوكرانيا وتم رصد وصواريخ كروز روسية تتجه صوب كييف، فيما أعلنت روسيا إسقاط وتدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الليل.
تفصيلا، أطلقت السلطات الأوكرانية، صباح الثلاثاء، إنذارا جوّيا في سائر أنحاء البلاد للتصدّي لقصف روسي، مشيرة إلى أنّها رصدت صواريخ كروز متّجهة نحو العاصمة كييف.
Advertisement
قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "الإنذار الجوي متواصل. ابقوا في الملاجئ إلى حين يزول الخطر".
وبحسب السلطات فإنّ امرأة تبلغ من العمر 44 عاما أصيبت بجروح في قصف طال منطقة أوبوخيف في منطقة العاصمة.
ولحقت أضرار بعدد من المنازل في منطقة فاستيف.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إنّها اعترضت ودمّرت خلال الليل 19 طائرة بدون طيّار أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.
وأَوضح البيان أن "16 طائرة مسيرة (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
Lebanon 24
وصلت.. "حزب الله" يتلقى رسالة إسرائيلية!
14:30 | 2025-02-24
24/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
Lebanon 24
عن إقفال المدارس بسبب العاصفة "آدم".. بيان عاجل لوزارة التربية
15:51 | 2025-02-24
24/02/2025 03:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
عن الـ"50 دولاراً" في لبنان.. هذا آخر خبر
13:30 | 2025-02-24
24/02/2025 01:30:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟
Lebanon 24
تقريرٌ يكشف عدد المشاركين بتشييع نصرالله.. ما حقيقة رقم الـ1.4 مليون؟
11:15 | 2025-02-24
24/02/2025 11:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:10 | 2025-02-25
سماع أصوات إنفجارات في إسرائيل.. وتوضيح من جيش العدوّ
05:03 | 2025-02-25
السيسي جدد تأكيد رفض القاهرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني
04:19 | 2025-02-25
الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس في المستشفى: "حصل على قسط كبير من الراحة"
03:30 | 2025-02-25
الـ"Middle East Eye": عودة ترامب إلى"الضغوط القصوى" على إيران محكوم عليها بالفشل
03:26 | 2025-02-25
فرنسا مُستعدة لنشر طائرات حربية تحمل ذخائر نووية في ألمانيا
03:24 | 2025-02-25
لافروف يتوجه إلى طهران اليوم في زيارة عمل
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لوقائع جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة
04:22 | 2025-02-25
25/02/2025 12:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
Lebanon 24
"شواطئ المريخ".. سر مذهل عن الكوكب الأحمر! (فيديو)
00:10 | 2025-02-25
25/02/2025 12:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
23:37 | 2025-02-24
25/02/2025 12:16:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24