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عربي-دولي

صواريخ روسية تتجه نحو كييف.. وإسقاط 19 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
25-02-2025 | 00:40
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دوت صافرات الإنذار في عموم أوكرانيا وتم رصد وصواريخ كروز روسية تتجه صوب كييف، فيما أعلنت روسيا إسقاط وتدمير 19 مسيرة أوكرانية خلال الليل.

تفصيلا، أطلقت السلطات الأوكرانية، صباح الثلاثاء، إنذارا جوّيا في سائر أنحاء البلاد للتصدّي لقصف روسي، مشيرة إلى أنّها رصدت صواريخ كروز متّجهة نحو العاصمة كييف.
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قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ "الإنذار الجوي متواصل. ابقوا في الملاجئ إلى حين يزول الخطر".

وبحسب السلطات فإنّ امرأة تبلغ من العمر 44 عاما أصيبت بجروح في قصف طال منطقة أوبوخيف في منطقة العاصمة.


 ولحقت أضرار بعدد من المنازل في منطقة فاستيف.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إنّها اعترضت ودمّرت خلال الليل 19 طائرة بدون طيّار أوكرانية فوق أجواء 3 مقاطعات روسية.

وأَوضح البيان أن "16 طائرة مسيرة (تم تدميرها) فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتان أخريان فوق أراضي مقاطعة كورسك، إضافة لواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا". (سكاي نيوز)
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