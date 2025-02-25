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ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني "مع احتفال إيران بالذكرى السادسة والأربعين لثورتها الإسلامية في الحادي عشر من شباط، تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة مرة أخرى. وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشعال حملة "الضغط الأقصى" على إيران يوم الخميس الماضي بتوقيع مذكرة رئاسية جديدة تشدد العقوبات على طهران، وتستهدف بشكل خاص صادرات النفط.وعلى الرغم من أنه يدعي أنه "ممزق" بشأن هذه الخطوة وأعرب عن تفضيله للتوصل إلى اتفاق بدلاً من "قصف إيران"، إلا أن إدارته السابقة هي التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني، مما أدى إلى تقويض المفاوضات التي يدعي الآن أنه يفضلها. وفي الوقت عينه، رفض المرشد الأعلى علي خامنئي المفاوضات ووصفها بأنها "ليست عقلانية أو ذكية أو مشرفة". ما سبق لا يترك مجالاً للشك في أن المواجهة لا تزال بعيدة عن النهاية".وبحسب الموقع، "إن سياسة "الضغط الأقصى" المتجددة هذه ترتكز على تصور متزايد بأن نقاط ضعف إيران لم تكن قط أكبر مما هي عليه الآن. فقد أقنع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وقطع رأس قيادة حزب الله، وتصاعد السخط العام داخل إيران الكثيرين بأن الجمهورية الإسلامية أصبحت في آخر أيامها. وبالنسبة لأنصار اتباع سياسة أكثر عدوانية، فقد حان الوقت لمعالجة التهديد الإيراني على كل الجبهات، وهذا من شأنه أن يتضمن تشكيل تحالف مضاد للمقاومة من خلال تعميق الشراكات العربية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات إبراهيم وتكثيف العقوبات الثقيلة لعزل طهران. وفي الواقع، لقد استندت سياسة الضغط الأقصى إلى افتراضين: أولاً، أن العقوبات الاقتصادية تفرض القليل من التكاليف على الولايات المتحدة، وثانياً، أن العقوبات وحدها ستؤدي حتماً إلى إشعال الاضطرابات الداخلية القادرة على الإطاحة بالنظام أو إجباره على تغيير سياسته. ومما يزيد من تفاقم هذه الأخطاء أن الحملة لا تقدم أي حوافز ذات مغزى، مما يترك طهران مع القليل من الأسباب للتفاوض. وفي الممارسة العملية، ثبت أن هذه الافتراضات خاطئة".تكاليف العقوباتوبحسب الموقع، "على النقيض من توقعات واشنطن، كانت الضغوط القصوى مكلفة بالنسبة للولايات المتحدة. فبدلاً من كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، أدت الزيادة في العقوبات بمقدار ستة أضعاف ونصف إلى تحويل إيران إلى دولة على عتبة نووية. فقد رفعت إيران تخصيب اليورانيوم من 3.5 في المائة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة إلى أكثر من 60 في المائة، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب من 200 كيلوغرام إلى 6604 كيلوغرام، وضاعفت أجهزة الطرد المركزي المثبتة لديها من 6000 إلى 13000، 45 في المائة منها من طرازات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة IR-6".وتابع الموقع، "نتيجة لهذا، أصبح لدى إيران الوقت الكافي لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة واحدة وذلك في أقل من أسبوع. بالإضافة إلى ذلك، بدلاً من تقليل خطر المواجهة العسكرية، فقد زاد هذا الخطر، مما قوض صدقية القيادة الأميركية. فمن الهجوم على منشآت أرامكو السعودية إلى إسقاط الطائرات الأميركية من دون طيار والضربات الصاروخية على القواعد الأميركية مثل عين الأسد، فشلت السياسة في ردع المزيد من الاستفزازات وبدلاً من ذلك جعلتها أكثر احتمالية. كما دفع الضغط الأميركي إيران إلى الاقتراب من الصين وروسيا، مما قلل من نفوذ واشنطن وعقد أولوياتها الاستراتيجية. وتشمل العلاقات المتعمقة بين طهران وبكين وموسكو نقل الأسلحة إلى روسيا، مما أدى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، تعمل رغبة الصين في شراء النفط الإيراني على تقويض العقوبات وتآكل صدقية القيادة الأميركية. وفي الوقت عينه، عطل الحوثيون في اليمن، الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بطهران، طرق الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تضخيم التوترات التجارية العالمية".افتراضات خاطئةوبحسب الموقع، "إن الافتراض الخاطئ الآخر هو أن العقوبات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة قدر كاف من الاضطرابات الداخلية لإسقاط النظام. ولكن تجربة إيران على مدى ثلاث مراحل مختلفة من العقوبات تقوض هذا المنطق. في الفترة الممتدة من 1979 إلى 2009، فرضت الولايات المتحدة عقوبات أولية بشكل رئيسي، ولم تلحق أضراراً جسيمة. وفي المرحلة الثانية (2010-2015)، أدت نحو 600 حالة من العقوبات ذات التكاليف الاقتصادية الكبيرة ولكن الضرر المحدود على الرفاهة إلى التوصل إلى حل وسط في نهاية المطاف. وتسببت الجولة الثالثة من العقوبات، التي تزامنت مع جائحة كوفيد-19، في صعوبات كبيرة. فقد أدت أول عامين من الضغوط القصوى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 12%، وارتفع التضخم بنسبة 75%، وزاد الفقر بنسبة 8%. إن أحد الأسباب الرئيسية وراء فشل العقوبات في تحفيز الثورة الداخلية يكمن في نظام الرعاية الاجتماعية القائم على الامتيازات في إيران، والذي يعزل المجموعات ذات النفوذ السياسي عن الصعوبات".مرونة إيرانوبحسب الموقع، "أدت سياسة الضغط الأقصى إلى تعزيز موقف المتشددين الإيرانيين المحافظين، وتقويض الإصلاحيين المعتدلين. ومن خلال التشكيك في فوائد الدبلوماسية، دفع المتشددون باستراتيجية "المقاومة" التي تركز على "اقتصاد المقاومة"، وتوسيع القدرات الصاروخية والردع الإقليمي مع تعميق العلاقات مع الصين وروسيا. في الآونة الأخيرة، دعا فصيل متشدد جديد إلى الردع النووي. ومع ذلك، فقد هذا السرد زخمه، وخاصة بعد الإطاحة بالأسد في سوريا. وردًا على ذلك، استعادت الأصوات المعتدلة زخمها".فرصة جديدةوبحسب الموقع، " فاز الرئيس المنتخب حديثا مسعود بزشكيان بالانتخابات الرئاسية على أساس وعود بالإصلاحات الاجتماعية، والإنعاش الاقتصادي، وتحسين العلاقات مع الغرب. ويبدو الآن في وضع أفضل مما كان عليه الرئيس السابق حسن روحاني في عام 2017، ويتضح ذلك من التأييد البرلماني غير المسبوق لحكومته.وعين بزشكيان محمد جواد ظريف نائبا له على الرغم من القيود القانونية، وعلق قانون الحجاب المثير للجدل لأول مرة. وفي الأشهر الأخيرة، دعت إدارته إلى الحوار المباشر، ليس فقط بشأن القضايا النووية ولكن أيضًا بشأن المخاوف الاميركية الأخرى. وهو يدرك أنه بدون تخفيف العقوبات، فإن الاقتصاد الإيراني لديه فرصة ضئيلة لتحقيق الرخاء الحقيقي".وتابع الموقع، "لكن بدلاً من الاقتراب من المفاوضات، يبدو أن السياسة الأميركية الجديدة عادت إلى موقف يذكرنا بنهج "لا مفاوضات، لا حرب" الذي حدد ولاية ترامب الأولى. وفي الحقيقة، إن احتمال تحقيق تقدم دبلوماسي جاد، أو أي اختراق، يبدو الآن أكثر بعدًا من أي وقت مضى. إن الولايات المتحدة، بدلاً من تضييق الخناق الاقتصادي لكسر النظام أو التحريض على الثورة الشعبية، ينبغي لها أن تراجع نظريتها ونهجها في التعامل مع العقوبات، ذلك أن تقديم حوافز ملموسة من شأنه أن يغير الديناميكيات الداخلية ويشجع على المشاركة".