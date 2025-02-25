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غوتيريش يحذر من تفكك السودان

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:24
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو وتيريش، عن قلقه العميق إزاء نية "الدعم السريع" وحلفائهم تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين.
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وقال دوجاريك: "إن هذا التصعيد الإضافي في الصراع بالسودان يزيد من تفكك البلاد ويهدد بتعميق الأزمة بشكل أكبر."

ووقعت قوات الدعم السريع وعدد من الأطراف الفاعلة المدنية والجماعات المسلحة المتحالفة معها على ميثاق سياسي يعبر عن نيتهم إنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأضاف دوجاريك: "الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل أمرا أساسيا للتوصل إلى حل مستدام للنزاع وضمان الاستقرار طويل الأمد للبلاد والمنطقة الأوسع."
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