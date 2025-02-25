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توعد وزير الدفاع الإيراني، اللواء عزيز نصير زاده، بـ "ردّ حازم" على أي "محاولات عدوانية".وقال الوزير الإيراني، في خطاب له من طهران اليوم الثلاثاء، إنّ "أي خطأ من العدو سيقابل برد حازم عواقبه ستكون مؤسفة عليه"، مؤكدا أن "الرد على أي محاولات عدوانية من الأعداء سيكون حتمياً وحاسماً"، مشدداً على أن "الشباب هم الركيزة الصلبة لاستقلال وأمن البلاد".وخاطب نصير زاده الشباب قائلا: "أنتم بناة المستقبل، بارتدائكم الزي المقدس للخدمة العسكرية، دخلتم ميدان الشرف والرجولة، ودافعتم عن القيم الوطنية والدينية".وشدد وزير الدفاع الإيراني على أن "الخوف من الأعداء والتراجع عن المبادئ لا مكان لهما بوجود هؤلاء الشباب"، مؤكداً أن "الرد القاطع على أي أطماع معادية أمر لا مفر منه".وأضاف: "هؤلاء الشباب الأبطال ليسوا فقط حماة أرض الوطن، بل هم أيضًا حماة الشرف والقيم الوطنية والدينية، وبفضلهم، فإن تجاوز العقوبات والتهديدات ليس مستحيلاً".وأكد نصير زاده أن "الشباب الأوفياء لن يسمحوا أبدًا للأعداء بالتطاول على أرض إيران الطاهرة، لأنهم ورثة الرجال العظماء في تاريخ البلاد"، وفق قوله. (ارم نيوز)