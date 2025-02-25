"الغارديان": داعش يُعيد بناء نفسه في سوريا

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ذكر موقع "ألميادين" أنّ صحيفة "الغارديان" البريطانية حذّرت نقلاً عن خبراء، من أنّ تنظيم "داعش" الإرهابي "لم ينسَ الآلاف من مقاتليه المحتجزين في السجون" في سوريا، مشيرةً إلى "تزايد نشاطه في شمالي شرقي البلاد، وحشده الخلايا النائمة، التي كانت مختبئةً في الصحراء السورية لسنوات".ونقلت الصحيفة عن مدير سجن "بانوراما" الواقع في الحسكة، شمالي شرقي سوريا قوله إنّ "داعش استولى على الكثير من الأراضي الجديدة والأسلحة"، عند سقوط النظام السابق.كما حذّر مدير السجن، الذي طلب عدم ذكر اسمه، خوفاً من أن يستهدفه "داعش"، من أنّ التنظيم "يعيد بناء نفسه ببطء"، وأنّ "السجن سيكون أحد أهدافه الرئيسية".ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أنّ المسؤولين الاكراد "دقوا ناقوس الخطر"، بحيث "حذّروا من أنّ تهديد داعش أعظم من أي وقت مضى"، إذ يستغل التنظيم الإرهابي الفراغ الأمني، الذي خلّفه سقوط النظام السوري السابق.وفي الوقت الذي تحتجز السلطات الكردية ما يتراوح بين 42000 و65000 من مقاتلي "داعش" المشتبه بهم وأقاربهم، في السجون والمخيمات في كافة أنحاء المنطقة التي يحكمونها في شمالي شرقي سوريا، فإنّها "تخشى أن يستغل داعش الفراغ الأمني الحالي، لمهاجمة مرافق الاحتجاز ومحاولة تحرير أقرانهم".وفي غضون ذلك، فإنّ وجود القوات الأميركية في سوريا، التي "انضمت إلى القوات التي يقودها الكرد لهزيمة داعش في عام 2014، في موضع تساؤل"، كما رأت "الغارديان". (الميادين)