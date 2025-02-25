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إقتصاد

المركزي الألماني يتكبد خسارة للمرة الأولى منذ عام 1979

Lebanon 24
25-02-2025 | 08:27
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سجل البنك المركزي الألماني عام 2024 خسارة للمرة الأولى منذ عام 1979، فقد أعلن البنك في فرانكفورت اليوم الثلاثاء أن الميزانية سجلت العام الماضي عجزا بنحو 19.2 مليار يورو، ما يجعلها أكبر خسارة في تاريخ البنك المركزي الألماني.
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ومن المرجح أيضا أن يسجل البنك خسائر خلال الأعوام المقبلة لكن على نطاق أصغر، بحسب توقعات البنك.

وقال رئيس البنك يواخيم ناجل خلال تقديم التقرير المالي السنوي في فرانكفورت: "من المرجح أن تكون ذروة الأعباء السنوية قد تم تجاوزها". (سكاي نيوز)

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