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إقتصاد
لافروف: التجارة مع إيران تسير بوتيرة إيجابية
Lebanon 24
25-02-2025
|
09:10
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن التجارة بين روسيا وإيران تشهد نموا إيجابيا وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في المستقبل.
وجاء تصريح الوزير الروسي في مؤتمر صحفي عقده في طهران اليوم الثلاثاء بمشاركته نظيره الإيراني عباس عراقجي بعد محادثات ثنائية.
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وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، وشدد على أن الاتفاقية ستعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.
وقال إن "التجارة بين البلدين تظهر ديناميكية إيجابية على الرغم من القيود غير القانونية المعروفة للجميع، وزاد حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران العام الماضي بأكثر من 13%، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا الاتجاه سيستمر".
وأضاف لافروف أن الجانبين أكدا عدم قبول تطبيق العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، وأنهما سيستمران في العمل بشكل هادف ومحدد لتقليل الآثار السلبية لهذه القيود غير القانونية على اقتصادات البلدين.
وكان وزير الخارجية الروسي قد وصل في وقت سابق اليوم في زيارة إلى إيران في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها العقوبات. (روسيا اليوم)
إقتصاد
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