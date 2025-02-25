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عربي-دولي

بعد مرور عام ونصف تقريبًا.. إسرائيل تحدد موعداً نهائياً لعودة مستوطني الشمال

Lebanon 24
25-02-2025 | 09:53
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حددت الحكومة الإسرائيلية الأول من آذار موعدًا نهائيًا لعودة مستوطني الشمال، بعد مرور عام ونصف العام تقريبًا على ترحيلهم منها، رغم اعتراض الكثيرين منهم.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فقد صادق الوزراء بشكل نهائي على القرار الذي يقضي بأن إخلاء المستوطنات الشمالية سينتهي رسميًا في بداية الشهر المقبل، وأنه اعتبارًا من هذا التاريخ "لا يوجد عائق أمني أمام عودة المستوطنين إلى مستوطناتهم".
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وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن مستوطني التجمعات الاستيطانية الواقعة على بعد 0 إلى 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية، الذين لم تتضرر بؤرهم، سيتمكنون من العودة إليها من التاريخ المذكور.

ووفق التقرير، فإن الموعد الذي حدده وزراء المالية والدفاع والسياحة، يتفق أيضًا مع توصية الجيش الإسرائيلي، لكنه جاء مخالفًا لرأي بعض زعماء التكتلات الاستيطانية المحلية. 

ومن جانبهم، يقول هؤلاء إن الخطر القادم من لبنان لم ينته بعد، وإن المجتمعات الاستيطانية التي تضررت بشدة في الحرب لم تبدأ بعد عملية إعادة الإعمار.

وسيحصل المستوطنون على منح لمرة واحدة لتشجيعهم على العودة، وإصلاح الأضرار الناجمة عن البعد عن المستوطنات لأكثر من 18 شهرًا.


وتقول الصحيفة إن المستوطنين يحصلون على منحتين لتشجيعهم على العودة، مع تخفيض المنح التي تقدمها الحكومة لتمويل إقامتهم في الفنادق أو الشقق المؤجرة. (ارم نيوز)
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