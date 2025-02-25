إسرائيل: ندعم الجهود الأميركية لتسوية النزاع الأوكراني

Advertisement

صوتت تل أبيب، ضد القرار المعادي لروسيا بشأن أوكرانيا في الجمعية العامة، لأنها تعتبر أنه من المهم دعم الجهود الأميركية الحالية لتسوية النزاع سلميا، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية.وقال ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على طلب التعليق على سبب رفض إسرائيل دعم قرار يحمل خطابا معاديا لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تعتبر إسرائيل أنه من المهم دعم الجهود الأميركية لتحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتسوية النزاع سلميا".ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، على نص معاد لروسيا يطالب موسكو بسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية "فورا وبشكل كامل ودون شروط".ويتضمن القرار أيضا دعوة أحادية إلى روسيا لوقف الأعمال القتالية. وفي الوقت نفسه، فإن الهجمات الإرهابية التي شنتها كييف ضد المدنيين في روسيا، فضلا عن وجود القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، لم يتم إدانتها أو ذكرها بأي حال من الأحوال في مشروع القرار.وصوتت 93 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 18 دولة ضده، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنعت 65 دولة عن التصويت. (روسيا اليوم)