هذه خطط إسرائيل الجديدة لغزة.. مصادر تكشف

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تخطط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإنشاء مناطق عازلة بشمال وشرق قطاع غزة، وتدمير قدرات حركة حماس خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما قالته مصادر لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.وبحسب "بلومبيرغ"، فإن إسرائيل تريد تمديد وقف إطلاق النار في غزة نهاية الأسبوع الجاري، حتى تتمكن من إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، مع البدء في حشد القوات للعودة إلى الحرب إذا لزم الأمر.وذكرت أنه تم إرسال قوات واحتياطيات إسرائيلية إلى حدود غزة في عرض للاستعداد للعودة إلى الحرب.ووفق المصادر ذاتها، فإن "الجيش الإسرائيلي لا يخطط للانسحاب من المنطقة الحدودية مع مصر في الوقت الحالي".ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، المقرب من نتنياهو وعضو حزبه الليكود، أمس الاثنين، والتي قال فيها: "لدى حماس خيار مغادرة قطاع غزة بالتراضي وإعادة جميع الرهائن، وإلا ستستأنف إسرائيل الحرب بكثافة عالية جدًّا".ويواجه الاتفاق خطر الانهيار نتيجة التوتر الناجم عن تأجيل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى منه.وتنتهي فترة الهدنة التي استمرت 42 يومًا مع حماس يوم الأحد المقبل، ولم تبدأ المحادثات التي توسطت فيها قطر ومصر حول المرحلة الثانية التي من شأنها إنهاء الصراع.وقالت الوكالة: "يظل تمديد الفترة الأولية بدعم من الولايات المتحدة خيارًا قابلاً للتطبيق، على الرغم من أن أسابيع من سياسة حافة الهاوية بين الجانبين دفعت الهدنة إلى نقطة الانهيار". (ارم نيوز)