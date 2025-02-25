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عربي-دولي

أول قضية من نوعها.. ألمانيا تحاكم 4 عناصر من "حماس"

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:31
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بدأت في العاصمة الألمانية برلين، محاكمة 4 عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية اليوم الأربعاء، يشتبه قيامهم بالتخطيط لشن هجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

واعتبر ممثلو الادعاء الألماني تلك الواقعة بأنها أول قضية ينظرها القضاء ضد عناصر من الحركة الفلسطينية في ألمانيا.
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وجرى إلقاء القبض على عناصر حماس في أواخر عام 2023 للاشتباه بتخطيطهم لهجمات، وفقا لما ذكره الادعاء في ذلك الوقت.

وقال المدعي العام يوخن فاينجارتن لرويترز: "للمرة الأولى في ألمانيا، يواجه مشتبه بهم اتهامات بالمشاركة كأعضاء في منظمة حماس الإرهابية الأجنبية".

وأضاف أن "الأربعة متهمون بالسعي لتحديد مكان مستودع أسلحة سري في بولندا لشن هجمات محتملة، وكانوا يتلقون الأوامر من نائب قائد كتائب القسام في لبنان".

وبحسب تصريحات سابقة من الادعاء، فإنهم متهمون أيضا باستخدام مخازن أسلحة أخرى في أوروبا. (ارم نيوز)
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