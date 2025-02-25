الدفاع الجوي الإيراني يسقط أهدافًا اخترقت مجاله الجوي

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أعلن المتحدث الرسمي عن مناورات "ذو الفقار 1403" العميد علي رضا شيخ، أن نظام الدفاع الجوي الإيراني "خُرداد 15" اكتشف وأسقط أهدافا جوية اخترقت المجال الجوي الإيراني لأغراض استطلاعية.ونقلت وكالة "ميزان" عن العميد قوله: "تمكن النظام من اكتشاف وتحديد وإسقاط الأهداف المعادية التي كانت مهمتها التسلل إلى منطقة المناورات". (روسيا اليوم)