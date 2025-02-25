وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الجيش السوري

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "أي محاولة من الجيش السوري الجديد لبناء وتعزيز قدراته في مناطق جنوب سوريا، ستقابل بـ "النار".



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