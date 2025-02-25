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عربي-دولي

واشنطن وبغداد تبحثان الشراكة الاستراتيجية ومواجهة النفوذ الإيراني

Lebanon 24
25-02-2025 | 18:53
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أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، ضرورة الحد من النفوذ الإيراني في البلاد، ومواصلة العمل على منع عودة تنظيم "داعش" ومنعه من زعزعة استقرار المنطقة.
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ووفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية، فإن روبيو ناقش أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، والتأكيد على أهمية استقرار العراق وسيادته.

وشدد الطرفان على ضرورة تحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة، وتسريع إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا، إلى جانب احترام العقود المبرمة مع الشركات الأميركية لتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية في العراق.

وأكد روبيو على أهمية عدم تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب أو مصدر تهديد لجيرانها.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن الاتصال شهد مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأميركية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية.

وأضاف: "جرى استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون".
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